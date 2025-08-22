بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 150 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 15 – 21 أغسطس 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 15 أغسطس:*

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الأسبوع التدريبي الثانى من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2025 – 2026 سيعقد صباح الأحد القادم خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 21 أغسطس 2025 وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ويتضمن 4 برامج تدريبية نوعية متكاملة وبمشاركة 150 متدرباً من مختلف محافظات الجمهورية.

*السبت 16 أغسطس:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم الوزارة للبرنامج التدريبى الخامس لـ521 من العاملين بمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 17 أغسطس الجارى وحتى 3 سبتمبر القادم بحضور عدد من قيادات الوزارة وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وألتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والسيد غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الاجراءات الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والبرنامج والنجاحات المحققه في المشروعات المشتركة ، والتحديات التي تواجهها.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، بحضور باقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع .

*الأحد 17 أغسطس:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً، بشأن النتائج التى حققتها المحافظات خلال تنفيذ الأسبوع الأول للموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتي نفذت في الفترة من 9 أغسطس 2025 وحتي 15 أغسطس 2025، وأشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية إلى تنفيذ إزالة لعدد 4623 مخالفة سواء بالبناء أو بالزراعة في مختلف محافظات الجمهورية .

*الأثنين 18 أغسطس:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من القيادات لمتابعة مستجدات تنفيذ مقترحات تطوير ورفع كفاءة المسارات والفراغات العامة فى منطقة العرب بمحافظة بورسعيد ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة والذى يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتطوير الفراغات العامة وتعزيز البيئة العمرانية الخاصة بالأسواق التجارية والمناطق التراثية بمختلف المحافظات .

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة ميدانية في شارع إبراهيم بمنطقة الكورية بحي مصر الجديدة لتفقد أعمال التطوير الجارية به ، وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والمهندس المعماري مصطفى سالم .

*الثلاثاء 19 أغسطس:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول موقف تأثيث مجمعات الخدمات الحكومية بما يجعلها مؤهلة للتشغيل الكامل وتقديم خدماتها للمواطنين، تم اكتمال توريد وتركيب الأثاث النمطي لكافة المجمعات التي تم إنشائها في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والبالغ عددها 332 مجمع موزعة على 52 مركز إداري في 20 محافظة، حيث كشف تقرير الوحدة المركزية للمبادرة عن أنه تم توريد الأثاث بالكامل لكافة الوحدات والجهات المشاركة بالمجمعات الحكومية.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء إجراءات إزالة عقار مخالف علي مساحة 1000 متر بحي عين شمس بمحافظة القاهرة لإقامته بدون ترخيص ، وجاء ذلك بناءً علي تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بنتائج المرور الميداني لفرق القطاع علي بعض المناطق بحي عين شمس ، حيث تم رصد العقار رقم 206 ناصيه شارع أحمد عصمت مع شارع العشرين ، ومكون دور أول فوق الأرضي وأعمدة الدور الثاني.

*الأربعاء 20 أغسطس:*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، عن تسليم مجزري التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ودمياط بمنطقة شطا ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى البنية التحتية لها وفق أحدث المواصفات الفنية والبيئية، بما يسهم في ضمان وصول لحوم صحية وآمنة وجودة عالية، وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، مراسم توقيع 4 بروتوكولات لتنفيذ مشروعات استراتيجية فى مجال التنمية الاقتصادية المحلية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومحافظات الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية المستدامة.

*الخميس 21 أغسطس:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لمتابعة معدلات الإنجاز وسير العمل، وذلك بحضور الدكتورةناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة، وفريق مشروع البنك الدولي.