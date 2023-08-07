فى ذكرى رحيلها.. تعرف على وصية دلال عبدالعزيز لـ دنيا وإيمى سمير غانم

تحل اليوم الإثنين 7 أغسطس، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنانة دلال عبد العزيز، التي ولدت في 17 يناير 1960، بقرية فرغان بـمحافظة الشرقية، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2021، عن عمر يناهز 61 عاما.

وصية دلال عبد العزيز لابنتيها

قالت الفنانة دلال عبد العزيز في لقاء سابق لها في برنامج معكم منى الشاذلي، إنها تحرص على حضور العزاء أكثر من الأفراح.

وأوضحت دلال عبد العزيز، أنها تعلمت من والدتها الحرص على مواساة الآخرين في مصابهم، وهي بنفسها ترغب دائما في تقديم واجب العزاء لكل شخص تقرأ عنه.

وأشارت دلال عبد العزيز، إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم تعلما منها هذه الصفة وأوصتهما دائما بتقديم واجب العزاء إلا في حالة الانشغال أو الضرورة القصوى، وكانت تحرص على اصطحابهما أو أحدهما معها، قائلة: "هي دي الأصول".

وخلال لقائها مع منى الشاذلي، قالت دلال عبد العزيز إن الراحل سمير غانم كان يطلق عليها عزاء عبد العزيز وعلى صديقتها عزاء الجداوي لحرصهما على حضور المآتم وتقديم واجب العزاء دائما.

وفاة دلال عبد العزيز

وفي أبريل الماضي 2021 ، دخلت عبد العزيز إلى المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا. ورغم أنها شفيت منه، إلا أن مضاعفاته أثرت على جسدها واحتاجت في الفترة الأخيرة إلى الأوكسجين للاستمرار في التنفس.

وكانت حالة عبد العزيز تتدهور شيئاً فشيئاً، إلا أنه في بعض الأيام كان وضعها يستقر نسبياً، وذلك وفقاً للتقارير التي كانت تتابع وضعها.

أما الأمر الأبرز فهو أنّ عبد العزيز لم تكن على علمٍ بوفاة زوجها سمير غانم، وقد توفيت ولم تعلم بذلك. ومع هذا، فإن الراحلة كانت تشعرُ بأن مكروهاً أصاب “حبيب عمرها”، وكانت تنادي اسمه وتطلب لقاءه مراراً.