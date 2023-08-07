التصريح بدفن جثة شاب غرق بترعة الإسماعيلية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الاسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، من انتشال جثة لشخص مجهول الهوية، لقى مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، في العقد الثاني من العمر، يرتدي ملابسه، ولا يوجد بالجثة ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية متعلقات تفيد في تحديد شخصيته.



جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بنشر أوصاف الجثة وصورة لها للوصول إلى أهليتها، وكذلك رفع البصمات وسحب عينة من البصمة الوراثية.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري مسطرد دائرة القسم.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، في العقد الثاني من العمر، يرتدي ملابسه، ولا يوجد بالجثة ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية متعلقات تفيد في تحديد شخصيته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.