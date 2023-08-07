عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب غرق بترعة الإسماعيلية في القليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الاسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

التصريح بدفن طالب صدمته سيارة نقل بالعبور

حبس المتهمين بالتعدي على سائق توك توك وسرقته بالعبور

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، من انتشال جثة لشخص مجهول الهوية، لقى مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، في العقد الثاني من العمر، يرتدي ملابسه، ولا يوجد بالجثة ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية متعلقات تفيد في تحديد شخصيته.


جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بنشر أوصاف الجثة وصورة لها للوصول إلى أهليتها، وكذلك رفع البصمات وسحب عينة من البصمة الوراثية.


تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري مسطرد دائرة القسم.


على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، في العقد الثاني من العمر، يرتدي ملابسه، ولا يوجد بالجثة ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية متعلقات تفيد في تحديد شخصيته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق ترعة الاسماعيلية شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن طالب صدمته سيارة نقل بالعبور

حبس المتهمين بالتعدي على سائق توك توك وسرقته بالعبور

التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالقليوبية

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها الحر

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

صحيفة Telegraph تسلط الضوء على المقومات السياحية بالإسكندرية وواحة سيوة

الرئيس السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل لتقديرا لجهوده في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ