الرياضية السعودية: اتحاد جدة يغري محمد صلاح بعرض الـ 180 مليون يورو

أكدت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم، الاثنين، أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر موثوق لصحيفة الرياضية السعودية: “صحيحٌ. هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي. هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى”.

وأضاف المصدر ذاته: “لابدَّ أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا”.

في حين، أوضحت لـ “الرياضية” مصادرُ، أن عرض النادي الغربي لصلاح، يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.