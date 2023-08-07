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ديني

3 كلمات تذهب الحزن وتوسع الرزق مجربة .. علي جمعة يوضح

3 كلمات تذهب الحزن
3 كلمات تذهب الحزن

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن ثلاث كلمات تذهب الحزن وتبسط الرزق وتجعل من رددها من الشاكرين الحامدين. 

ثلاث كلمات تذهب الحزن وتبسط الرزق

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: " لَمَّا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا أَقُومُ حَتَّى تُحَدِّثَنِي، قَالَ لَهُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ، وَمَا كَثْرَةُ الْحَدِيثِ لَكَ بِخَيْرٍ يَا سُفْيَانُ : إِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ , فَأَحْبَبْتَ بَقَاءَهَا وَدَوَامَهَا، فَأَكْثِرْ مِنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7].


وَقال علي جمعة: إِذَا اسْتَبْطَأْتَ الرِّزْقَ فَأَكْثِرْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [نوح: 11].

يَا سُفْيَانُ : إِذَا حَزَبَكَ أَمْرٌ -أصابك واشتدّ عليك- مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَكْثِرْ مِنْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ الْفَرَجِ، وَكَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

فَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: ثَلَاثٌ وَأَيُّ ثَلَاثٍ.

قَالَ جَعْفَرٌ: عَقِلَهَا وَاللهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَلَيَنْفَعَنَّهُ اللهُ بِهَا ". [حلية الأولياء وطبقات الأصفياء]. 

إذن هذه الثلاثة: «الحمد لله، وأستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله» نجعلها دائمًا على لساننا، «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله» فإن الحمد على النعم تزيدها، وإن الاستغفار هو سبب للأرزاق واستمرارها، وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله فيها حصانة، وهي كنزٌ تقال من القلب، وتقال من العقل، وتقال من الروح، فالعقل يفهمها أننا نتبرأ من كل حولٍ منا لله رب العالمين.

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تمام الشكر في ثلاثة أشياء

بينما قال علي جمعة إن الشكر يوجب على المسلم حسن السلوك مع الله ومع خلق الله، وقد ذكر صاحب (شرح النيل، وشفاء العليل) : " وتمام الشكر في ثلاثة أشياء: إذا أعطاك الله شيئا فاعلم أنه منه وارض به ولا تعصه ما دامت ذلك منفعة في ذلك الشيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إن لله تعالى صفوة من خلقه ، إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا جاءتهم نعمة شكروا، وإذا ابتلوا صبروا ، وركب سليمان بن داود مركبا ، فقال له ناس من قومه : يا نبي الله أعطيت شيئا لم يعطه أحد من قبلك ، فقال : " أربع من كن فيه كان أفضل مما أنا فيه: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الغضب والرضى ، وحمد الله على السراء والضراء ". 

وبين علي جمعة أن الشكر لا يكون بالقلب والباطن فحسب، بل يكون بالجوارح فمن شكر الجوارح ، أن النبي ﷺ قام حتى تورمت قدماه فقيل له : يا رسول الله أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبدا شكورا . 

وقال أبو هارون : دخلت على أبي حازم فقلت له : يرحمك الله ما شكر العينين ؟ قال : إذا رأيت بهما خيرا ذكرته ، وإذا رأيت بهما شرا سترته.

قلت: فما شكر الأذنين؟ قال : إذا سمعت بهما خيرا حفظته، وإذا سمعت بهما شرا نسيته . 

قال الجنيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة. وهذا إشارة إلى حال من أحوال القلب على الخصوص ، وكل منهم يقول بحسب الحال الغالب عليه أو بما يليق بالسائل. 

أما ما يخص شكر الناس؛ إذ هو الوسيلة لشكر الله كما تقدم، وإن من أذم الخلائق ، وأسوأ الطرائق ، ما يستوجب به قبح الرد وسوء المنع . وليس هناك أدل على هذا المعنى مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : { لا يشكر الله من لا يشكر الناس }. وفي معنى هذا الحديث قال الخطابي: هذا الكلام يتأول على معنيين : أحدهما : أن من كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم ،كان من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. 

وشدد علي جمعة: الوجه الآخر : أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه ، إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر.

علي جمعة ثلاث كلمات تذهب الحزن وتبسط الرزق الشكر تمام الشكر الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله

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