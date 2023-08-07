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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام المندوه يكشف مفاجأة بشأن لجنة حسين لبيب داخل الزمالك

حسام المندوه
حسام المندوه

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، تصريحات حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبدالغني : "حسام المندوه "عضو لجنة إدارة الزمالك السابق" لجنة حسين لبيب استمرت لمدة 6 أشهر فقط ونجحت خلالهم في التتويج بـ 18 بطولة، كما نجحت في توفير 104 مليون جنيه من مديونيات الزمالك".

وأكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، رغم إعلانه الرحيل إلا أنه هو الرئيس الفعلي للنادي حتى هذه اللحظة.

وتابعت موسى ، خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: “مرتضى منصور يدير النادي من مكتبه، وخلال اجتماعه مع أعضاء المجلس كلفهم ببعض الملفات”.

وأضافت ملك موسى: “خالد لطيف هو المسؤول داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، ولكنه صورة وواجهة فقط، ولكنه لا يصدر أي قرار دون الرجوع إلى رئيس النادي المعزول”.

الزمالك بودع البطولة العربية

وكان نادي الزمالك قد ودع البطولة العربية في نسختها الحالية، بعد التعادل أمام نادي النصر السعودي بهدف لكل فريق، ولم يتحصل الزمالك على النقاط اللازمة لصعوده للمربع الذهبي، ليودع البطولة من دور المجموعات. 

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