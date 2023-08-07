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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في عدد مسرحنا الجديد.. النقاد يستعرضون مقترحات الدورة 16 للمهرجان القومي

صدى البلد

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "831 ".

واستهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري عن عرض "جنة كوكي" والذي يقدم على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وتستعرض ياسمين عباس خبر عن كتاب "مسرح يوسف وهبي" والذي صدر حديثا عن دار المعارف للدكتورة أسماء بسام، وتقدم سامية سيد متابعة لأهم ما جاء بالمؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وفي السياق نفسه تقدم سمية أحمد متابعة لوقائع حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، كما  تقدم ياسمين عباس تغطية لمناقشة رسالة دكتوراه للباحث تامر القاضي حول "تقنيات الأداء التمثيلي في عروض المسرح الشعري بمصر"، وتستعرض همت مصطفى أطروحة الدكتوراه للباحثة التفات محمد جاسم بجامعة البصرة حول "الغيرية وتمثلاتها الفكرية في مسرح نوال السعداوي".

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وفي قسم الحوارات والتحقيقات تستعرض رنا رأفت آراء وأمنيات المسرحيين للدورة 16 من المهرجان القومي، كما تحاور رنا رأفت الفنان خالد العيسوي حول شخصية راشد السياف في "باب عشق" ومحطات في مشواره الفني.

وفي باب رؤى تكتب جهاد طه حول عرض "حالة طوارئ" لفرقة قصر ثقافة بني سويف، ويكتب دكتور محمود كحيلة حول مدينة أحلام المخرج أحمد عبد الجليل والتي قدمت للطفل بقصر ثقافة المنصورة، كما يكتب أشرف فؤاد عن عرض تشارلي بعنوان "تشارلي.. الصعلوك المحترم.. عندما ينتصر الصمت للضعفاء".

وفي باب نوافذ يكتب عبد الغني داوود من دفتر أحوال المسرح المصري.. ومسرحية "اللجنة" المحاصرة!؟، ويسافر بنا هام عبد الرءوف في رحلة حول المسرح العالمي، ويكتب عيد عبد الحليم عن التنوع في مسرح خالد الصاوي، ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثالث من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "نهاية معركة الفودفيل".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

ثقافة افتتاح المهرجان القومي للمسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة الحكم العثماني العامة لقصور الثقافة الفنان محمد رياض القومي للمسرح المصري

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