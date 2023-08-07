الصحة عن الرضاعة الطبيعية.. الطفل ينفصل عن أمه نفسياً بعد سنتين

شددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضررة الرضاعة الطبيعة لأهميتها القصوى للطفل وتأثيرها نفسياً عليه .

وقالت وزارة الصح والسكان ، إن الرضاعة الطبيعية هامة لنفسية الطفل ، حيث تعطي له إحساساً بالأمان والطمأنينة موضحة إن الطفل ينفصل عن أمه نفسياً بعد سنتين من عمره .

خرافات شائعة عنها الرضاعة الطبيعية

تؤكد اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى دعم أكبر للرضاعة الطبيعية في جميع أماكن العمل للحفاظ على التقدم في معدلات الرضاعة الطبيعية على الصعيد العالمي وتحسينه" ، كاثرين راسل والدكتور تيدروس قال أدهانوم غبريسوس في بيان: أحد العوائق الرئيسية في خلق الوعي حول الرضاعة الطبيعية هي الأساطير والخرافات المرتبطة بها، تحدثنا إلى العديد من خبراء الصحة الذين ساعدونا في فهم الخرافات الشائعة حول الرضاعة الطبيعية وما هي الحقائق التي يجب أن يعرفها المرء.

-الخرافة: إذا كانت الأم لا ترضع طفلها لساعات طويلة ، فإن حليب الثدي يفسد

"إحدى الخرافات الأكثر شيوعًا حول الرضاعة الطبيعية هي أن لبن الأم يفسد إذا لم تطعم الأم الطفل لمدة 8 إلى 10 ساعات، وهذا أحد الأسباب التي تجعل العديد من الأمهات العاملات لا يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية، لن يفسد حليب الثدي أبدًا يقول الدكتور تي فيجاياكومار ، قسم طب الأطفال في HOD ، مستشفى براشانث ، فيلاتشيري ، عندما يتم إرضاعه للطفل ، يتم إنتاجه طازجًا.



-إذا كنت تأكل اللحم أثناء الرضاعة الطبيعية ، فمن المحتمل أن تنقل الحرارة إلى طفلك

يتحدث الدكتور فيجاياكومار عن أسطورة أخرى منتشرة مفادها أنه عندما تأكل الأم لحومًا مثل الدجاج أو لحم الضأن ، فمن المحتمل أن تنقل الحرارة إلى طفلها ، وإذا أصيبت بعسر الهضم بسبب هذه الأطعمة ، فمن المحتمل أن يصاب طفلها أيضًا بعسر الهضم، يوضح الدكتور فيجاياكومار: "هذه خرافة شائعة أخرى، عندما تتناول الأم نظامًا غذائيًا جيدًا يحتوي على بروتينات جيدة الجودة ، فإنها ستمكّن من إفراز لبن الثدي بشكل أفضل ، ولن تعطي أي حرارة أو عسر هضم للطفل".

-يجب على الأمهات عدم الرضاعة أثناء المرض

تقول الدكتورة أرونا كالرا - مديرة أمراض النساء والولادة ، مستشفى CK Birla ، أن من بين الأساطير العديدة التي صادفتها أكثرها شيوعًا هي أن الأمهات يتوقفن عن إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية عندما يمرضون، "حتى عندما تكون الأم مريضة ، يجب عليها إرضاع طفلها، يمكنها إخفاء وجهها وأنفها وفمها وإطعام طفلها، وينصح بتنظيف الثدي بشكل صحيح قبل الرضاعة" ، كما تقول الدكتورة كالرا.

-ضخ حليب الثدي والرضاعة الطبيعية متشابهان

يتحدث الدكتور كالرا عن أسطورة مهمة وسؤال شائع جدًا حول الرضاعة الطبيعية: هل ضخ حليب الثدي وإرضاع الطفل يعادل الرضاعة الطبيعية؟ يقول الدكتور كالرا: لا ، ليس كذلك! أثناء الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة مباشرة من حلماتك ، تعطي ترابطًا أفضل وتحفيزًا أفضل لدماغ الطفل وتتيح إنتاج الحليب بشكل أفضل، ولكن إذا كنت تقومين بالضخ في كل مرة وإطعام طفلك بملعقة أو زجاجة ، فبعد بضعة أشهر من الضخ سيقلل من إنتاج الحليب ولن يعطي كل فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل.

-الأم الجديدة تحتاج إلى 1800 سعر حراري يوميًا

غالبًا ما يُطلب من الأمهات الجدد تناول طعام بسيط و عندما يرضعن ويتركز عدد كبير من الأساطير حول النظام الغذائي للأمهات الجدد، وتأكيدًا على ذلك ، قال الدكتور فيجاياكومار إن الأم يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، "لا يسمح للعديد من الأمهات بتناول أنواع معينة من الطعام خاصة تلك التي يعتقد أنها تحفز المعدة مثل الدجاج والبطاطس، تحتاج الأم إلى بروتين عالي الجودة في نظامها الغذائي خلال فترة الرضاعة ويجب أن يكون لديها 1800 سعر حراري على الأقل من النظام الغذائي، الإنتاج السليم للحليب ".

المصدر: timesofindia