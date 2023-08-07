وزير الخارجية: مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لرفع المعاناة عن السودانيين

قال سامح شكري وزير الخارجية: إن مصر واصلت جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية، وكافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان، وذلك لتخفيف معاناتهم الإنسانية اتي تتفاقم بشكل يومي.

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع الأول للألية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان ، أنه تم نزوح ما يقرب من 2.5 مليون سوداني، و فرار 600 ألف إلى دول الجوار.



وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تستمر في التنسيق عن قرب مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، لضمان توفير المساعدات اللازمة، وتسهيل نفاذها وتوزيعها، وتعزيز صمود واستقرار المجتمعات المتضررة من النزاع.

وتابع وزير الخارجية: "أؤكد استعداد مصر للعمل مع كافة الأطراف لحل الأزمة ورفع المعاناة عن الأشقاء في السودان".