لا تمن علينا.. فلسطين ترد على إدعاء إسرائيل بشأن تقديم حزمة تسهيلات

رد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على ادعاء إسرائيل أنها ستقدم حزمة تسهيلات إلى السلطة الفلسطينية، وقال إن "المطلوب من إسرائيل إعادة أموالنا المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا".

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الإثنين، "هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".

وترحم اشتية على أرواح الشهداء الذين قضَوا أمس واليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال: إن هذا الاحتلال الذي يتمادى بقتل أولادنا يوميا، يجب أن يحاكم، والصمت الدولي المتستر على الجرائم بحق شعبنا ليس بريئا من الجريمة".



وفي وقت سابق أمس، قالت وسائل إعلام عبرية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قرر تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية، وسط معارضة وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن جفير، ووزير المالية المتطرف بتسلإيل سموتريتش.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الكابينيت قرر تجميد سداد السلطة الفلسطينية، للديون لمدة عام، والتي تقدر بحوالي 500 مليون شيكل (137 مليون دولار)، وتمديد ساعات العمل على جسر الكرامة وجسر الملك حسين (بين الأردن وفلسطين)، إضافة للترويج لمنطقة "ترقوميا" الصناعية في الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

ووفقا لوسائل الإعلام يعتزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الإعلان رسميا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء الكابينيت عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء ائتلافه الديني القومي المتطرف.

وقال وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر ، خلال الاجتماع، إن الفوائد التي تعود على الفلسطينيين، هي جزء من الوعود التي قطعت للحكومة الأمريكية، بعد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة.