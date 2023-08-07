المركز القومي للترجمة يطلق النسخة الرابعة من كشاف المترجمين

فى إطار خطة المركز القومى للترجمة، للاحتفاء بالمبدعين فى كافة المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية للمحافظات، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة القليوبية والذى يوافق 30 أغسطس من كل عام يعلن المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعى والكاتبة الكبيرة نبوية موسى.

وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم فى المسابقة:

يختار المتسابق نصا واحدا من النصين التاليين لترجمته وهما

- "الأدب والأديب" من كتاب وحى القلم لمصطفى صادق الرافعي

- "نهضة تعليم البنات فى مصر" من كتاب تاريخى بقلمى للكاتبة نبوية موسى

حيث يقوم المتسابق بطلب النص المراد ترجمته عبر البريد الإلكترونى .

ويشترط أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أى من اللغات الأخرى.

ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكترونى السابق بالصيغتين ملف word و pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

يذكر أن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 15 أغسطس 2023 ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.