البضاعة في الشقة.. سقوط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة واتجار المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الاجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.