أستاذ اقتصاد دولي: البنك المركزي البريطاني يحاول معالجة التضخم بزيادة نسبة القروض

قال الدكتور علي خورشيد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن البنك المركزي البريطاني يحاول معالجة التضخم من خلال زيادة نسبة القروض، وهذه نظرية قديمة وتمت تجربتها أكثر من مرة، ونجحت بالفعل في العصور السابقة، ولكن هذه المرة نشهد تعسرًا شديدًا.

وأضاف خورشيد، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن البنك المركزي البريطاني لم يستطع أخذ التضخم العالمي في حسبانه، من أجل تحديد نسبة التضخم في المملكة المتحدة.

وتابع أن البنك المركزي لا يزال يستخدم الأدوات القديمة، وهي رفع نسبة القروض من البنك التي تنعكس على البنوك المحلية، وبالتالي زيادة القروض في العقارات، مما يسهم في انخفاض سعرها، وانخفاض التداول العقاري، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.

ونوه أستاذ الاقتصاد الدولي، بأنه لا بد على البنك المركزي البريطاني أن يغير من سياسته الآن، حيث إن الحكومة البريطانية في غضون البلاد المتقدمة السبعة هي أقل منها تقدمًا، ولديها زيادة في التضخم، بسبب أن البنك المركزي ليست لديه أدوات يتحرك فيها مثل البلاد الأخرى.

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