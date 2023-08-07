قمة حاسمة لقادة ايكواس لتحديد مصير انقلاب النيجر.. الخميس المقبل

ذكر بيان لزعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب ‎إفريقيا "إيكواس" انهم سيجتمعون يوم الخميس لبحث انقلاب ‎النيجر، ردا على التحدي الذي صدر عن مدبري الإطاحة بـ محمد بازوم رئيس النيجر.

وكشفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، أن المنظمة ستعقد اجتماعا طارئا في العاصمة النيجيرية «أبوجا»، يوم الخميس المقبل 10 أغسطس 2023، بشأن أزمة النيجر.

عقدت ايكواس اجتماعا طارئا خلال الأيام الماضية، أعقاب محاصرة رئيس النيجر، محمد بازوم، وزوجته داخل القصر الرئاسي، وتم ذلك من قبل الحرس الرئاسي، يوم 26 يوليو، بالإضافة إلى منع الدخول لمكاتب الرئاسة وحذر المنطقة السكنية المجاورة للمقر.

اعطت ايكواس قوات الانقلاب مهلة أسبوع واحد فقط، لوقف هذه الأزمة وفي حال استمرارها ستتدخل المجموعة عسكرياً داخل البلاد.