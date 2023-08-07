المغرب تنتشل 5 جثث لمهاجرين سنغاليين وتنقذ 189 آخرين

أفادت وسائل إعلام رسمية أن البحرية المغربية انتشلت جثث خمسة مهاجرين سنغاليين وأنقذت 189 آخرين بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل الصحراء الغربية.

نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مسؤول عسكري قوله إن 11 مهاجرا آخرين في حالة حرجة ونقلوا إلى مستشفى الحسن الثاني في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية.

قال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إن قاربهم انقلب قبالة قرية الكركرات جنوب الصحراء الغربية القريبة من الحدود مع موريتانيا. يُعتقد أنهم كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.

توفي ما يقرب من 1000 مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وفقًا لمنظمة حقوق المهاجرين الإسبانية.

في السنوات الأخيرة، جاءت معظم القوارب المتجهة إلى إسبانيا من السنغال أو المغرب.