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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف.. اعرف موعد انخفاض أسعار البيض

البيض
البيض

أثنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على جهود الدولة فى الإفراج عن  378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين، لافتة الى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل خفض اسعار السلع ومن بينها البيض والدواجن.

وقالت الكسان لـ"صدى البلد"، إن الدولة لديها خطة كاملة وحاسمه لهبوط أسعار السلع والمنتجات في الأسواق خلال الفترة المقبلة والافراج عن جميع السلع والبضائع في المواني جزء من هذه الخطة.

مواجهة التضخم وغلاء الاسعار

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن الدولة مستمرة في خطتها لخفض أسعار السلع والمنتجات حتي تكون في منتاول المواطن البسيط فالحكومة تسعي لمواجهة التضخم وغلاء الاسعار وتستمر في تلبية احتياجات السوق من خلال الافراج عن جميع السلع والمنتجات تباعا لهبوط اسعار السلع بشكل كبير وذلك سوف يظهر جليا خلال الايام المقبلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحكومة الزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء علي الغش والنصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الازمة في بيع المنتجات باسعار خيالية دون التقيد باي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الاجبارية.

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "الفترة المقبلة ستشهد هبوط كبير في اسعار السلع والمنتجات ويجب علي جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف اي عملية نصب او احتيال من جانب احد الاسواق او السوبر ماركت او الصيدليات او غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والادوية والمنتجات الاخرى التي تتضمن تسعيرة اجبارية واي رفع لهذه الاسعار يجيب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".

وأكدت النائبة أن الاعلاف من ضمن المنتجات التي سوف يتم الافراج وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لهبوط اسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة".

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