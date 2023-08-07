خبير منصات رقمية: شبكات الهجرة غير الشرعية تستهدف جنسيات معينة عبر الإنترنت

قال أحمد الشيخ خبير المنصات الرقمية، إن بريطانيا تتعاون دائما مع المنصات الاجتماعية وشركات التكنولوجيا لإزالة المحتوى الذي تعتبره لندن ضارا أو غير مشروع أو مخالفا للقوانين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نوعان من المحتوى تتعامل معهم اتفاقية وقعتها لندن مع شركات التكنولوجيا في عام 2021، الأول المنشورات العلنية، والثاني الرسائل الخاصة أو المجموعات المغلقة.

وأوضح أن استخدام السوشيال ميديا لتنظيم عمليات الهجرة غير شرعية أمرا منتشرا بكثرة، ويستخدمها المهربون لاستقطاب راغبي الهجرة والاتفاق معهم.

وذكر أن هذه الاتفاقية لا يمكن استخدامها للتجسس أو أمورا مختلفة عن الأمور المتفق عليها من البداية، وهي اتفاقية طوعية غير ملزمة لشركات السوشيال ميديا، لكنها تعرض هذه الشركات لمضايقات قانونية إذا رفضت التعاون، وتشرف عليها وكالة مكافحة الجريمة، وهي أقوى من الداخلية البريطانية.



