أخصائي تطوير تكنولوجي: مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي

قال هشام الناطور أخصائي التطوير التكنولوجي، إن الاتفاقات التي أعلنت الحكومة البريطانية عن التوصل إليها مع شركات التواصل للحد من الهجرة الشرعية، وخفض معدلات الهجرة بنسبة 15% هي اتفاقات لمجرد الإعلان فقط.

وأضاف هشام الناطور خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة البريطانية لن تقضي على الهجرة غر الشرعية لكنها تحاول تقليل تدفق القوارب من الجانب الفرنسي.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية لن تراقب جميع البشر، والدول لا تتابع أِشخاصا، لكن يمكنها توظيف الذكاء الاصطناعي لتتبع المنشورات التي تحرض أو تدعو إلى الهجرة غير الشرعية، وبالتالي تمنعها.

وذكر أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن يمكنه معرفة أنواع "الإيموشنز" التي يمكن أن تحض على العنف، وقد تعرضت شركة ميتا لانتقادات كبيرة لأن المتطرفين يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الضحايا ونشر الجرائم عبر البث المباشرة.