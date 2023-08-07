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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

مسابقة لاختيار أجمل
مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا

بمشاركة نحو ألفي شخص ومسؤولين محليين، أقيمت مسابقة لاختيار “أجمل بقرة” خلال مهرجان هضبة أوفيت الـ23 الذي انطلق في هضبة "أوفيت" على ارتفاع 2640 مترا بمنطقة "إكيز درا" بولاية ريزة في تركيا

شاركت عدة أبقار في المسابقة خلال المهرجان الذي أقيم على مدار يومين وشمل ارتداء النساء أزياء تقليدية جميلة وترديد رقصات شعبية في معرض تمثيلهن تنقل رعاة الماشية بين المراعي لإيجاد الكلأ لأبقارهم.

أجمل بقرة في تركيا 

ومن أجل الفوز في مسابقة “أجمل بقرة” زين المشاركون حيوانتهم بمختلف الإكسسوارات وعلق بعضهم على رقابها وقرونها الورود ليعطيها منظرا أجمل، وفقا لما ذكره موقع “روسيا اليوم” ووكالة الأناضول".

وفي مشهد مثل عكس مسروح عروض الأزياء، وضعت لجنة التحكيم طاولة في المهرجان، حيث قاد مالكو الأبقار مواشيهم أمام لجنة التحكيم مقدمين أحسن ما لديهم لينال إعجاب أعضاء اللجنة.

صورة من مسابقة أجمل بقرة في تركيا 

وبعد العرض، فازت البقرة "وردة الهضبة" بجائزة أجمل بقرة في المسابقة، وكانت الجائزة التي نالتها صاحبتها ملك أوزجليك مالية وأكياسا من العلف لبقرتها.

وتهدف مسابقة أجمل بقرة في تركيا في تعزيز التراث المحلي وحماية الثقافة الريفية، كما تُعتبر فرصة للمزارعين وصغار الفلاحين لعرض مواشيهم والتباهي بجمالها وتميزها.

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