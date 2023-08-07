محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام دارمشتات

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة دارمشتات الألماني، في المباراة الودية الأخيرة للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

تشكيل ليفربول

وتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول، بعد التقارير التي أكدت تلقيه عرضًا ضخمًا للعب في اتحاد جدة السعودي الموسم المقبل.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.