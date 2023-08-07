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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تستضيف طلابا بملتقى شباب الجمهورية الجديدة

رئيس جامعة الممصورة
رئيس جامعة الممصورة

شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  فعاليات " ملتقى شباب الجمهورية الجديدة " بالمعسكر الطلابى الدائم  بمدينة جمصة  الذي نظمه إتحاد طلاب جامعة المنصورة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر والادارة العامة لرعاية الطلاب  خلال الفترة من 6-10 أغسطس  بمشاركة اتحادات طلاب  7 جامعات مصرية حكومية،  سوهاج، اسيوط،  طنطا،  الفيوم، المنوفية،  الوادى الجديد،  القاهرة. 
بحضور  الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، اشراف دكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور محمد الدسوقى منسق الانشطة كلية الزراعة، د داليا رسلان منسق الانشطة بكلية الآداب، د وداد  منسق الانشطة بكلية التمريض،  أحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب، رئيس الإتحاد علي اسماعيل، مقرر أسرة طلاب من أجل مصر  محمد حسين، نائب رئيس الإتحاد محمد الزمر.

وأكد  خاطر أن النشاط الطلاب من أهم عوامل نجاح العملية التعليمية وتعمل الجامعة من خلال خطة الأنشطة الطلابية على بناء القدرات وصقل مهارات الطلاب وبناء الشخصية القيادية ويعمل النشاط الطلابى على تكوين الشخصية والتفوق العلمى.
وأشار الملتقى يهدف إلى تشجيع المناقشات والحوارات حول تحديات الاقتصاد والسياسة والثقافة في البلاد، وتبادل الأفكار والمعرفة بين الشباب من مختلف الجامعات لتعزيز وعي الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للجمهورية الجديدة.
وعبر البيومى عن سعادته باستضافة الجامعة لوفود الجامعات المصرية مشيرًا أن  ملتقى شباب الجمهورية الجديدة هو مبادرة شبابية لاتحاد طلاب جامعة المنصورة  والذى يهتم بتنمية وتعزيز القضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية ، لمواجهة التحديات  ويعمل على تشكيل الوعى لدى أبنائنا الطلاب من مختلف الجامعات من  العديد من الأنشطة ورش عمل وندوات ومحاضرات و التي تساهم في.
ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف على أهمية عقد الملتقيات الشبابية للعمل على صقل مهارات الطلاب وتعمل الجامعة على بناء الوعى والفكر البنا والشخصية القيادية لشباب جامعة المنصورة والجامعات المصرية. 
ورحب احمد العشرى بوفود الجامعات المصرية فى رجاب جامعة المنصورة للمشاركة فى فعاليات ملتقى شباب الجمهورية الجديدة مؤكدا أن النشاط الطلابى جزء مكمل للعملية التعليمية.
وفى ختام اللقاء أعرب الطلاب من الجامعات المختلفة عن سعادتهم لتواجدهم فى رحاب جامعة المنصورة العريقة ومشاركة وزملائهم من مختلف الجامعات فى فعاليات ملتقى شباب الجمهورية الجديدة.

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