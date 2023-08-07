عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

علق الاعلامي احمد شوبير علي اعطاء الفيفا كهربا مهلة شهرين لسداد غرامة لنادي الزمالك .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" كهربا .. عرض مستمر ".

كشف هشام عبدربه المحامي الدولي المعتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولي بسويسرا الحقيقة الغائبة فى قضية محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد وصول خطاب من المحكمة الرياضية الدولية اليوم.

وقال عبدربه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" لماذا كل هذا فى قضية محمود كهربا ونادي الزمالك إيه الحكاية".

وأضاف:"فى شهر أغسطس 2021 وأثناء وجودى بالساحل الشمالى قابلنى محمود كهربا والراحل حازم الحديدى مدير أعماله لشئون الإعلانات وطرح دفاع كهربا أمام المحكمة الرياضية".

وأوضح:" قمت بتوجيه عدة نصائح له أولها القيام بالطعن بالتزوير على صلب وبيانات عقد اللاعب وليس التوقيع لكن فوجئت بصدور الحكم دون أن يقوم كهربا أو دفاعه بأى من خطوات أو إجراءات الطعن بالتزوير على صلب وبيانات العقد وليس التوقيع وأصبح بعد حكم المحكمة الرياضية هذا العقد واقعاً فى حيثيات الحكم ".