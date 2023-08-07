هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

كشف هشام عبدربه المحامي الدولي المعتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولي بسويسرا الحقيقة الغائبة فى قضية محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد وصول خطاب من المحكمة الرياضية الدولية اليوم.

وقال عبدربه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" لماذا كل هذا فى قضية محمود كهربا ونادي الزمالك إيه الحكاية".

وأضاف:"فى شهر أغسطس 2021 وأثناء وجودى بالساحل الشمالى قابلنى محمود كهربا والراحل حازم الحديدى مدير أعماله لشئون الإعلانات وطرح دفاع كهربا أمام المحكمة الرياضية".

وأوضح:" قمت بتوجيه عدة نصائح له أولها القيام بالطعن بالتزوير على صلب وبيانات عقد اللاعب وليس التوقيع لكن فوجئت بصدور الحكم دون أن يقوم كهربا أو دفاعه بأى من خطوات أو إجراءات الطعن بالتزوير على صلب وبيانات العقد وليس التوقيع وأصبح بعد حكم المحكمة الرياضية هذا العقد واقعاً فى حيثيات الحكم ".

وتابع:"فى شهر اكتوبر 2022 كانت نصيحتي الثانية له بالقيام بدفع نصف الغرامة حتى يكون لديه الفرصة تخفيض الفوائد وعدم ارهاق نفسه بالمبلغ بالكامل ،والأهم من ذلك كله لابد من وجود منازعة قضائية ضد نادي أفيس الملتزم بسداد نصف المبلغ المقضي به

وذلك حتى يكون اللاعب صافى الذهن لأن إهتمام الاعلام والبحث عن الشهرة وكثرة الحديث عن هذا الموضوع يدخل فى حالة إرتباك ويؤثر على تركيزه فى الملعب ، لأن كهربا لاعب موهوب ومازال لديه كثير من القدرات والنواحي الفنية العالية ولكن الاهتمام بالكيد غير مجدي لأن فى نهاية الأمر سوف تدفع الغرامة ".

وقال :" النصيحة الثالثة كانت يوم 6 اكتوبر 2022 حيث حضر كهربا برفقة الراحل حازم الحديدى الى مكتبي وقولت له، لامفر من دفع المبلغ ولكن من الممكن أن يقوم بذلك على أقساط وذلك لا يتوقف على رضاء الطرف الآخر (نادى الزمالك) لأن اللاعب لديه الحساب البنكي الخاص بالنادي المرسل له من المحكمة الرياضية وممكن للاعب أن يقوم بسداد دفعات من المبلغ على أقساط من تلقاء نفسه وعلى حسب ظروفه وملائته المالية خاصه أن اللاعب غير موقوف "

وأضاف:" خلاصة القول فى هذه القضية.. أن عدم الطعن علي العقد في حينه قبل صدور الحكم أو صدور الحكم بهذا المبلغ المقضي به وضع كهربا فى هذا الموقف الصعب بهذا المبلغ الكبير المقضى له وقيمته فيها إرهاق له، ولو رجعنا بالذاكرة في نزاع اللاعب محمد ناجي جدو ونادي الزمالك كان جدو موقع فعليا علي العقود ولكن كانت العقود علي بياض أثناء التوقيع ولم يكن موجود اي مبالغ بنود العقد

-واستطعنا ان تثبت التزوير أمام النيابة العامة وهذه الخطوة لم يلجأ اليها دفاع كهربا ".

وأوضح:" هذا رأي في موضوع كهربا من الناحية القانونية والرياضية ".

وقال:" لدي ملحوظة قانونية هامة أن أي محامي يستطيع ان يقوم بالتأجيل والمماطلة في السداد الغرامة المقضي بها علي اللاعب طالما معه مساندة من اللاعب بأنه سوف يدفع فوائد الغرامة البالغة ٥% سنويا وليس شهريا كما يدعي بعض مدعي المعرفة".



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