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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ذكرى وفاة الفنانة دلال عبد العزيز..منى عبد الغني: سيرتها أطول من عمرها

الفنانة الراحلة دلال
الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

أحيت منى عبد الغني، ذكرى رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، قائلة: " ينطبق عليها مقولة السيرة أطول من العمر"، و التي قدمت أكثر من 200 عمل فني بين المسرح، دراما و سينما.

وأضافت منى عبد الغني، خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كانت محبوبة من الجميع، و قدمت مسيرة فنية باقية.

ومن جانبها أكدت هبة الأباصيري، أن دلال عبد العزيز تاريخ، و كانت عمود لأسرة فنية جميلة، سواء الفنانتين دنيا سمير غانم، و إيمي سمير غانم و أزواجهم، مضيفة "كانت عمود الخيمة و اللي مجمعاهم".

هتفضل في قلوبنا

خاتمة، "ربنا يرحمها.. هتفضل في قلوبنا بسيرتها العطرة و في ذاكرة السينما و الدراما و قلوب كل مُحبيها".
 

ذكرى رحيل الفنانة دلال عبد العزيز عمل فني دراما سينما مسرح دلال عبد العزيز

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