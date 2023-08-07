5 سيارات رياضية جديدة .. بسعر يبدأ من 600 ألف جنيه

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، كما تتنوع ايضا باختلاف العلامات التجارية وبلد المنشأ.

يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية جديدة في السوق المصري من فئة الـ SUV.

5 سيارات رياضية جديدة

1 – شيري تيجو 3 موديل 2023

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 600 الف جنيه، وتنطلق هذه السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات تضم، فتحة سقف، شاشة ملونة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، ومحرك 1600 سي سي، اضافة إلى 125 حصان و160 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT بتقنية الجر الامامي.

5 سيارات رياضية جديدة

2 – شانجان CS 35 PLUS موديل 2024

تتراوح اسعار السيارة شانجان CS 35 PLUS موديل 2024 بين 910 الف جنيه و980 الف جنيه، حيث يتم طرحها من خلال 3 فئات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، تيربو، 1400 سي سي، يتمكن من انتاج 160 حصان، و 260 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكي الاداء تتكون من 7 سرعات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات رياضية جديدة

3 – ستروين سيتروين C5 اير كروس

تبدأ اسعار السيارة ستروين سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 من 1,320,000 جنيه إلى 1,595,000 جنيه، وتضم السيارة الكثير من التجهيزات منها فتحة سقف بانوراما، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا محيطة، وتقنية متابعة النقاط العمياء، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وناقل سرعات سداسي النقلات أوتوماتيك.

5 سيارات رياضية جديدة

4 – كيا سبورتاج موديل 2024

تتراوح اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 من 1,489,900 جنيه إلى 1,849,900 جنيه، وتتمتع بمحرك تيربو 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، يضخ قوة اجمالية قدرها 180 حصان، و265 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي 7 نقلات طراز DSG.

5 سيارات رياضية جديدة

5 - بي ام دبليو X4 موديل 2023

تقدم السيارة بي ام دبليو X4 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 3,850,000 جنيه، حيث تعتمد على محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 252 حصان، و350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، الاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، وبهذه القدرات تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.3 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 240 كم/س.