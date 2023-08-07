سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها الشبابي المميز Galaxy F34 .. سعر ومواصفات

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا عن إطلاق هاتفها الشبابي المميز Galaxy F34 في الهند، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات المتميزة في الشاشة والكاميرا بالإضافة إلى بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy F34 يأتي بشاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض +FHD ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع حماية من نوع Gorilla Glass 5، وثقب على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy F34 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بـ OIS جنبًا إلى جنب مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy F34 بمعالج من نوع Exynos 1280 بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6/8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، والتي يمكن توسيعها أيضًا عبر فتحة microSD، مع نظام التشغيل أندرويد Android 13، مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy F34 على بطارية جبارة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، وألوان الأسود والأخضر، وسعر حوالي 230 دولارًا أمريكيا لنسخة 6/128 جيجابايت، و 254 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت.