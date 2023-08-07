قاضية اتحادية تهاجم المستشار الخاص لوزارة العدل في محاكمة "المستندات السرية" لترامب

وجهت القاضية الفيدرالية التي تشرف على قضية الوثائق السرية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ضربات عدة لجهود مندوب وزارة العدل المستشار الخاص جاك سميث اليوم الإثنين، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

رفضت القاضية أيلين كانون من المنطقة الجنوبية لفلوريدا - التي تترأس القضية، لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة محلفين كبرى في ميامي في يونيو ضد ترامب، و طلبت وزارة العدل بتقديم ملفات مختومة.



طلبت كانون أيضًا معلومات إضافية من المدعين العامين بشأن استمرار اللجوء إلى هيئة محلفين كبرى من خارج الولاية للتحقيق في القضية.

ذكرت القاضية "ينص المستشار الخاص على أن الملحق يجب أن يكون مختومًا ليتوافق مع سرية هيئة المحلفين الكبرى "، لكن طلب الإجازة والملحق يفشلان في الوفاء بعبء إنشاء أساس قانوني أو واقعي كافٍ لتبرير الأمر.

وقالت القاضية ذلك في المذكرة التي ارسلتها لوزارة العدل.

وتعمل إجراءات القاضية لصالح ترامب الذي يصر على مواصلة مشواره السياسي والفوز بالانتخابات المقبلة.