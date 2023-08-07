المؤشرات الأوروبية تنهى تعاملات الاثنين مستقرة

أغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم حول العالم هذا الأسبوع والتي ستحدد توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، كما صعدت أسهم قطاع الصناعات الدفاعية إلى مستويات قياسية وسط تزايد الغموض الجيوسياسي.

وبحسب تقرير عبر وكالة سي ان بي سي عربية، فقد ارتفع المؤشرSTOXX 600 الأوروبي 0.1%، قبيل صدور بيانات التضخم من ألمانيا والصين وأميركا هذا الأسبوع والتي من المرجح أن تحدد إلى أي مدى يمكن أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

وسجل مؤشر الفضاء والدفاع مستوى قياسياً مرتفعاً 1.0%، مع صعود سهم شركة ليوناردو 3.1%، وسهم شركة ميلروز 2.6%.

وانخفض مؤشر FTS 100 البريطاني 0.1%، بينما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.1%، وتراجع مؤشر DAX الألماني متأثرا بانخفاض أسهم شركة سيمنز 6.1%.