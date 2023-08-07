مأساة عم عز من جحود أبنائه: طردوني من البيت

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أب يعاني من جحود أبنائه الذين طردوه من البيت في واقعة مؤثرة.

وقال الحاج عز الدين خلال حواره بالبرنامج،:" أي أب أو رجل يكبر في السن يحتاج لزوجته وأولاده فطبيعي في هذا السن أن أكون في احتياج لأولادي، مضيفا:" حكايتي ابتدت لما نسيبي توفي ونزلت القاهرة وتركت شغلي في سفاجا حيث كنت أعمل في السياحة، متابعا:" زوجتي كانت رافضة أن نترك القاهرة ونعود لسفاجا".

وأضاف "عندي 3 أولاد وبنت وأولادي مش بيساعدوني والظروف كانت صعبة، لذلك اقترحت زوجتي أن ننفصل وتطلق حتي تحصل علي معاش زوجها ليساعدنا علي الظروف الميعشية"..

وتابع:"انفصلت عن زوجتي وذهبت للمعيشة مع أبني وشوفت الذل عنده مكنش بيساعدني في دخول الحمام حتي وكنت بصرف علي نفسي من معاشي، ليعقب باكيا:" طردوني من البيت".