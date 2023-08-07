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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضارب في التصريحات.. زيلسنيكي بين ضرب الداخل الروسي وليس من أهدافنا |تفاصيل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأثنين، إن أوكرانيا لن تنقل الصراع المسلح إلى الأراضي الروسية.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام بأمريكا اللاتينية، أن "أوكرانيا لن تواصل الحرب على الأراضي الروسية، ولم يكن هذا هدفنا أبدًا".

وتتعرض المناطق الحدودية الروسية، وخاصة في منطقة بيلجورود، لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية، كما تستخدم القوات الأوكرانية طائرات بدون طيار لشن هجمات على أهداف في روسيا، بما في ذلك مناطقها الوسطى.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن استعداد أوكرانيا لشن ضربات جديدة على أراضي روسيا.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي: "بدأ اليوم بتقارير جيدة للغاية من قبل ممثلي قوات الدفاع والأمن في دولتنا... كان هناك أيضًا تقرير مفصل منفصل من قبل رئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف.. سيشعر المحتلون بالتأكيد برد فعلنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بعد هجوم جديد بطائرة بدون طيار على موسكو، بأنه سيكون هناك المزيد من "الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية"، معترفا بمسؤولية بلاده عن هذا الهجوم.

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