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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش هواتف الفئة المتوسطة من أوبو.. سعر ومواصفات Oppo Reno 10

سعر ومواصفات Oppo
سعر ومواصفات Oppo Reno 10

تتميز هواتف Reno  من شركة أوبو الصينية بأنها واحدة من أفضل هواتف الشركة المخصصة للفئة المتوسطة والشباب، حيث تضم هذه الفئة من الهواتف ععدا من المواصفات والقدرات المميزة للغاية مع أسعار مناسبة تتوافق مع قدرات الطبقة المتوسطة والشباب. 

 

وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن طرح هاتفها Oppo Reno 10 في الأسواق، والذي ضم شاشة فائقة الجودة إلى جانب كاميرا ممتازة بدقة 64 ميجابكسل، مع معالج قوي يقدم أداء سريعا وجيدا، وبطارية كبيرة 5000 مللى أمبير، ونعرض فيما يلي سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 10 :    

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10 

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 10 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080x2412 بكسل مع كثافة بكسلات 394 نقطة لكل بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع زجاج واقي من Asahi Glass AGC DT-Star2 مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 10 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 10 بمعالج من نوع  Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية ، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 10 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1. 

 

سعر  هاتف أوبو Oppo Reno 10 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 10 في السوق المصري بسعر يبدأ من 16 ألف و 995 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

 

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