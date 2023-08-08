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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماهر فرغلي: الصراع بين الجماعة الإسلامية والإخوان على المساجد وصل لحد القتل

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

 

قال ماهر فرغلي باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إنّ صراع الجماعات الإرهابية والمتطرفة على المساجد وصل إلى حد القتل، موضحًا: "حدثت مقتلة عظيمة جدا في أحد مساجد محافظة أسيوط، وكانت هذه المقتلة بين الإخوان والجماعة الإسلامية".

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجماعة الإسلامية هاجمت هذا المسجد لأنه كان يتبع الإخوان انتقاما من هجوم الإخوان على مسجد الرحمة، وقُتل أحد أفراد الجماعة الإسلامية في هذه الأحداث.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أنه عندما تدخلت أطراف وسيطة لحل هذه المشكلات حصلت الجماعة الإسلامية على مساجد بينما حصل الإخوان على مساجد أخرى، وعموما، يمكن القول إن هناك 11 معركة دارت في السبعينيات والثمانينيات على كورنيش النيل في المنيا وأسيوط بين الجماعة الإسلامية والإخوان بالجنازير والأسلحة البيضاء.

برنامج الشاهد هجوم الإخوان ماهر فرغلي محافظة أسيوط قناة إكسترا نيوز

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