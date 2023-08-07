صلوا بدون وضوء.. ماهر فرغلي يفضح مهازل الإخوان للسيطرة على إمامة المساجد

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان ارتكبوا مهازل، وجرائم وصلت للقتل، من أجل السيطرة على إمامة المساجد في الثمانينات.

وقال ماهر فرغلي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إنه كان على رأس جماعة الإخوان الحاج مصطفى داهر، دخل في نزاع مع الجماعة الإسلامية، في المنيا للسيطرة على الإمامة، وقال "تمسكوا إمامة ايه، أنا اتعذبت في سجون عبدالناصر والإمامة من حقي".

وأردف ماهر فرغلي : "فدخل شاب اسمه عاطف مرسي دخل الإمامة أثناء المنازعة، وصل أول ركعة، ثم نظر للمصلين، وقال لهم يا جاماعة أنا مش متوضي أنا حبيت أنهي المشكلة بس، وواحد آخر قال الأمن وصل ليفض النزاع".

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.