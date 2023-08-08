عاجل.. الزمالك يطلب قرضا من وزارة الشباب والرياضة

قال الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، إن نادي الزمالك طلب الحصول على قرض من وزارة الشباب والرياضة؛ من أجل حل مديونية النادي.

وأضاف هشام، خلال برنامجه على قناة “النهار”: "الزمالك تواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمت الموافقة على طلب النادي".

ومن المقرر أن يعقد وفد من نادي الزمالك مكون من خالد لطيف امين الصندوق وأحمد مرتضى وسليمان وهدان عضوا المجلس وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي وحمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق اليد بالنادي، جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة؛ لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لـ ماثيو جارلدا مدرب فريق اليد السابق.

وكان فريق اليد قد انتظم في معسكر إعداد خلال الفترة الماضية، بصالة حسن مصطفى؛ استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من: الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

وأكد أحمد مرتضى منصور، دعمه لكل فرق ألعاب الصالات في الفترة الحالية؛ من أجل المنافسة بقوة في البطولات المقبلة كافة.