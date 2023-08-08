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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماهر فرغلي: عمر عبدالرحمن كان متشددا.. والجماعات المتطرفة استخدمته

برنامج الشاهد
برنامج الشاهد

قال ماهر فرغلي باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إنّ الإرهابي عمر عبدالرحمن كان يلبس العمة الأزهرية ولم يكن يتدخل في تفاصيل عمل الجماعات الإرهابية لأنه كان ضريرا، وكان يُلقي الخطب في عدد من المراكز والمحافظات.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كان لي زميل ملتحي اسمه محروس وكان يريد أن يدرس في كلية التربية الرياضية في المنيا التي كانت تشترط أن يكون الطالب حليقا، فذهبنا إلى عمر عبد الرحمن للحصول على الفتوى، وبالفعل أفتى للطالب بألا يحلق لحيته وألا يلتحق بالكلية".

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: "كان عمر عبدالرحمن متشددا جدا والجماعات المتطرفة كانت تستخدمه لأنه كان ضريرا، وفي مراجعات وقف العنف سألت محمود شعيب أحد قيادات الجامعة الإسلامية في أسيوط عن الكتب التي كانت تصدرها الجماعة وتكتب عليها أنها تحت إشراف عمر عبدالرحمن، فقال لي إنه لم يكن يقرأها إطلاقا".

إكسترا نيوز ماهر فرغلي الجماعات الارهابية التربية الرياضية برنامج الشاهد

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