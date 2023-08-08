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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد فضل مرشح لرئاسة لجنة تعاقدات الأهلي بدلا من أمير توفيق

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد فضل نجم فريق الأهلي السابق دخل دائرة ترشيحات إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتولي منصب مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يدرس النادي الأهلي تعيين محمد فضل في منصب مدير التعاقدات بالنادي الأحمر على حساب أمير توفيق على أن يستمر الأخير في شركة الأهلي لكرة القدم في المرحلة القادمة والابتعاد عن لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء في الفترة المقبلة".

وأضاف:"وتدور مشاروات حول تعيين محمد فضل في منصب مدير التعاقدات وتجديد الدماء داخل النادي الأهلي بعد تعيين خالد بيبو في منصب مدير الكرة على حساب سيد عبدالحفيظ".

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