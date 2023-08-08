عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال طايل تعلق على واقعة جحود أبناء ضد أبيهم: مش بني آدمين

نهايل طايل
نهايل طايل

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أب يعاني من جحود أبنائه الذين طردوه من البيت في واقعة مؤثرة.

وتأثرت نهال طايل بموقف جحود الأبناء ضد أبيهم، قائلا:" اتعلمنا منذ نعومة الأظافر أن الأباء حاجة كبيرة، ومفروض كل الناس فاهمة وعارفة قيمة الأب، مضيفة:" الانسان اللي جاحد بنعمة الاب مستحيل نقول عليه بني آدم".


وقال الحاج عز الدين خلال حواره بالبرنامج،:" أولادي رموني رغم أني رجل مريض وعندي عضروف يؤثر  علي النخاع الشوكي ويجعلني لا أقوي علي الحركة".

وتابع:"أحد أبنائي الثلاثة ضحك عليا وطلعني من بيتي الملك عشان مراته، أهلها رافضين بنتهم تقعد في بيت إيجار وبعدها ضربني أنا ووالدته ووقعني كسرلي سنتي".


واردف،:" بعد ما اولادي الثلاثة الرجال اتخلو عني جبت قرض عشان أعمل جلسات علاج طبيعي وبقيت أسدد من معاشي، مضيفا:" أبني كان بيقول أن مش هجاي من بيتي عشان أدخلك الحمام".


وأضاف،:" عندي 3 أولاد وبنت وأولادي مش بيساعدوني والظروف كانت صعبة، لذلك اقترحت زوجتي أن ننفصل وتطلق حتي تحصل علي معاش زوجها ليساعدنا علي الظروف الميعشية"..

الإعلامية نهال طايل جلسات علاج طبيعي جحود الابناء قناة صدي البلد برنامج تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

عاجل.. الزمالك يطلب قرضا من وزارة الشباب والرياضة

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ترشيحاتنا

روشتة شرعية لمواجهة الشدائد والمصاعب.. مهمة لكل مسلم

حارس الأهلي: أتعلم من مصطفى شوبير.. وكولر أفضل من موسيماني لهذا السبب

سرقت الذهب وهربت.. قرار من النيابة بشأن خادمة قصر النيل

وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر

فيديو أثار الجدل| عداءة صومالية تتسبب في فضيحة لبلادها.. ماذا فعلت؟

ماهر فرغلي: عادل إمام ونجيب محفوظ توسطا لتخفيف الإعدام على طلال الأنصاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ