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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر .. علامات خطيرة تنذر بوجود فيروس في هاتفك

علامات خطيرة تنذر
علامات خطيرة تنذر بوجود فيروس في هاتفك

يلاحظ مستخدمو الهواتف الذكية في بعض الأحيان وجود نشاط غير عادي يحدث في هواتفهم دون وجود تفسير محدد لما يحدث، وفي هذه الحالة يكون هناك احتمال كبير بإصابة هواتفهم بفيروس خبيث، أو قد تعرضوا للضغط على أحد الروابط الضارة أو قاموا بتحميل أحد تطبيقات الطرف الثالث والتي تضم برمجيات عشوائية خطيرة.   

 

وبحسب تقرير من Security Magazine فإن هناك عدد من العلامات التي قد تفيد بأن هاتفك بالفعل قد تعرض للإصابة بأحد الفيروسات الضارة أو البرمجيات العشوائية، حيث يجب التحقق من التطبيقات المثبتة مؤخرًا بحثًا عن أذونات غريبة، كما يجب قراءة المراجعات لتحديد التطبيقات المارقة أو تلك التي تم تنزيلها من مصادر غير رسمية. 

 

1. فيض مفاجئ من النوافذ المنبثقة

وإذا واجهت عدد كبيرا وغير متوقع من الإعلانات المنبثقة ، فقد يكون جهازك مصابًا بفيروسات ضارة، حيث تهدف هذه الإعلانات المنبثقة إلى اختراق المستخدم من خلال الضغط على الرابط وفتحه. 

 

2. الزيادة المفاجئة في استخدام بيانات الهاتف 

 يمكن أن تشير الزيادة غير المبررة في استخدام البيانات إلى نشاط البرامج الضارة، حيث قد تعمل التطبيقات الضارة في الخلفية وتستهلك البيانات.

 

3. رسوم غير مبررة في فاتورتك 

وإذا لاحظت رسومًا غير عادية في فاتورة هاتفك ، فقد تكون علامة على وجود برامج ضارة، حيث قد يقوم مجرمو الإنترنت بعمليات شراء أو اشتراكات غير مصرح بها.

 

4. ضعف عمر البطارية 

ويمكن أن تستنزف البرامج الضارة بطارية هاتفك بشكل أسرع من المعتاد، وإذا لاحظت انخفاضًا كبيرًا في عمر البطارية دون أي تفسير منطقي ، فقد تكون البرامج الضارة هي الجاني.

 

5. مكالمات ونصوص غريبة 

وقد تتسبب البرامج الضارة في قيام هاتفك بإجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية دون علمك، وإذا ذكر الأشخاص أنهم تلقوا رسائل أو مكالمات غير عادية منك ، فقد حان وقت التحقيق.

 

6. ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غامض  

ويمكن أن تستنزف البرامج الضارة موارد هاتفك ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، وإذا كان هاتفك ساخنًا بشكل غير عادي ، فقد يكون مصابًا.

 

7. التطبيقات غير المعروفة على هاتفك 

وكن حذرًا من التطبيقات التي لم تثبتها أو لم تتعرف عليها، حيث يمكن أن تكون برامج ضارة مثبتة أي شخص تعرفه أو متسلل عن بعد.

 

8. الواي فاي Wi-Fi أو الاتصالات الأخرى التي يتم تنشيطها من تلقاء نفسها

ويمكن للبرامج الضارة التلاعب بإعدادات هاتفك ، وتمكين Wi-Fi أو اتصالات أخرى دون موافقتك، وإذا لاحظت تنشيط هذه الاتصالات بدون إدخالك ، فهذه علامة حمراء.

 

 

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