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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماهر فرغلي: قابلت أحد أفراد الجماعة الإسلامية قام بالزواج من سيدة وشقيقتها

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

 

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، حقيقة ضم مصطفى شكري بعض الزوجات إلى الجماعة الإسلامية، ومن ثم تطليقهن من أزواجهن ليتزوجن من أتباعه، قائلاً: "أعرف أحد أفراد الجماعة الإسلامية من الفيوم تزوج سيدة وأختها شقيقتها، على اعتبار أنه بعدما تزوج من السيدة الأولى وصفها بالكفر، فتزوج من الثانية ، وتم القبض عليه والزج به في السجن".

وأضاف ماهر فرغلي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المأذون التابع لنظام الدولة بالنسبة للجماعة الإسلامية كافر، كما أنهم لا يصدرون البطاقة الشخصية الخاصة بهم، لأنها تمثل اعترافًا منهم بدستور الدولة وقوانينها، وهم يكفرون الدولة ودستورها وقوانينها، كذلك قوانين المرور الموضوعة من قبل الدولة، فهذه القوانين كافرة لدولة كافرة ومن يتبع هذه القوانين فهو كافر.

وتابع: "لم أشاهد زوجات شكري مصطفى، لكن زوجته على قيد الحياة، وابنه أيضاً على قيد الحياة، وقد أجريت تحقيق صحفي مع شخص يدعى عصام السبابطي وكان متزوجًا من زوجة شكري، وعندما طلبت منه معلومات عن شكري مصطفى، فدافع عنه دفاعًا مستميتًا، وقال لي بأنه كان رجلاً رائعًا، وكان رجلاً جميلاً لكن الناس لم تفهمه ، حيث كان مؤدب وخلوق".

وأشارماهر فرغلي، إلى أن شكري مصطفى كان هادئًا جدًا لكنه كان قاتلاً.

البطاقة الشخصية extra news الجماعة الإسلامية الدكتور محمد الباز ماهر فرغلي

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