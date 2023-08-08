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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماهر فرغلي لـ«الشاهد»: الإخوان كفَّروا من لم يُكفِّر الحاكم

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إنّ الإرهابي عبدالله السماوي سُجن مع الإخوان في تنظيم 65، وكان من أصغرهم سنا، هو وشكري مصطفى، وعندما سُجن؛ التقى بـ علي عبده إسماعيل، الذي كتب التوقف والتبين.

وأضاف فرغلي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز "، إلى أن عبده إسماعيل في التوقف والتبين، قال إن هذه الدولة ليست إسلامية، لكن لا يجب الحكم على الشعب بأنه من المسلمين أو الكفار، ويتم الحكم على كل شخص منفردًا، من خلال سؤاله عما إذا كان كافرا بالطاغوت والحاكم، فإذا قال  كافر بالطاغوت يكون مسلما بالنسبة له، وإذا قال لست كافرا بالحاكم فإنه يكون كافرا بالنسبة لهم".

وأردف: "علي عبده إسماعيل تراجع عن هذه الفكرة فيما بعد، ولكن شكري مصطفى كفره ولم يتنازل عنها، وطه السماوي كفره ولم يتنازل عن الفكرة أيضا، وعندما خرج شكري مصطفى وطه السماوي من السجن شكل كل منهما تنظيم، سموه جماعة المسلمين".

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .

إكسترا نيوز الجماعات الارهابية الدكتور محمد الباز المتحدة للخدمات برنامج الشاهد محمد عاشور ماهر فرغلي

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