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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دولاب مخدرات متحرك.. ضبط ممنوعات مع راكبين في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته شرائط لعقاقير الترامادول و البريجابالين وانواع اخري مدرجة بجداول المخدرات، وضبط راكب اخر اجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من الشرائط والاقراص لعقار الترامادول المخدر.

الحالة الأولى كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فرانكفورت استوقف هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد عادل مهني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الشرائط لعقاقير مخدرة، قامت اميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف كل من أحمد عادل و مصطفي بحر مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط كمية اخري من ذات العقاقير بلغ عددها ٧٠ شريط باجمالي ٩٢٨ قرص.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من مدريد حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من الشرائط والاقراص لعقار الترامادول المخدر بلغ عددها ٣٢ شريط بهم ٣٢٠ قرص بالإضافة ٨٤ قرص باجمالي ٤٠٤ قرص، تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية و محمد فتح الله مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص عمرو غزال مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ شارك في الضبط محمد أحمد مأمور الجمرك.

امر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة. 

 

 

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