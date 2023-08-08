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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع 3 صفقات جديدة.. وتجديد عقد فتوح

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، حسم النادي الأبيض 3 صفقات جديدة؛ لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الزمالك: أمير مرتضى، خلص 3 صفقات ومضى اللاعبين، وننتظر وصول فلوس لنادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تلك الصفقات بشكل رسمي.

وأشار إلى أن: المغربي أحمد بلحاج، لاعب محترم ولم يثر أي مشكلة خلال فترة تواجده في الزمالك، ولو أوسوريو، المدير الفني للزمالك، طلب استمراره مع الزمالك، كنا فعلنا بند شرائه من أسوان».

ووجه مرتضى رسالة إلى أحمد بلحاج، قائلًا: أنت لاعب موهوب وممتاز، ونتمنى لك كل خير ومتخليش حد يسخنك على نادي كبير بحكم نادي الزمالك.

وتابع مرتضى منصور: أحمد فتوح خلاص خلص واتفق على مبلغ التجديد مع أمير وعلى المبدأ، وطبعَا مش هقول الرقم لأن فتوح لاعب مهم جدًّا.

وأضاف: الناس اللى بتقول هيحرق الأرض ويمشي، أنا لو عايز أبيع زيزو وفتوح هيجيلي نص مليار جنيه، على الأقل هطلب في كل واحد فيهم 10 مليون يورو، يبقى أنا ماشي وسايب ثورة نص مليار أو 800 مليون.

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