ابنة سعيد صالح: بابا بيفكرني بخالد الصاوي.. بكيت ساعة متواصلة لهذا السبب

قالت المونتيرة هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها في مسيرته الفنية يذكرها بالفنان خالد الصاوي، فهو يختار في أدواره ما يحبه و يميل له دون الاهتمام بحجم الدور.

وأوضحت هند سعيد صالح، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن سعيد صالح لم يكن يضع خطط مستقبلية ليسير عليها أو يتبعها، قائلة: "كان ماشي بالبركة"، فهو كان ينتهي من الأعمال الفنية و عمله و يكمل حياته بشكل طبيعي كأب وسط عائلته.

بكيت ساعة متواصلة

وأضافت، أنها منذ 2015 قد جهزت مقطوعة موسيقية باستئذان من صاحبها "عمار الشريعي"، لافتة "المقطوعة دي بتقطعلي قلبي من قبل ما بابا يموت.. و حاليا تم تجهيزها لحاجة خاصة بوالدي لكن مش قادره أعملها"، متابعة أنها عندما حاولت البدء فيها ظلت تبكي لمدة ساعة متواصلة.

