عز بـ 37601 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سعر بيع طن حديد عز وصل الى مستوى 37601 جنيه.

سعر بيع طن حديد سرحان وصل الى مستوى 33500 جنيه.

سعر بيع طن حديد بشاي وصل الى مستوى 35000 جنيه.

سعر بيع طن حديد المعادي وصل الى مستوى 32500 جنيه.

سعر بيع طن حديد مصر ستيل وصل الى مستوى 33400 جنيه.

سعر بيع طن حديد المصريين وصل الى مستوى 33700 جنيه.

سعر بيع طن حديد العشري وصل الى مستوى 32000 جنيه.

سعر بيع طن حديد الكومي وصل الى مستوى 33500 جنيه.

سعر بيع طن حديد عطية وصل إلى 34500 جنيه.

سعر بيع طن أسمنت المسلح وصل الى مستوى 1750 جنيهً.

سعر بيع طن أسمنت النصر وصل الى مستوى 1700 جنيه .

سعر بيع طن الأسمنت الرمادي وصل الى مستوى 1914 جنيه.

سعر بيع طن أسمنت المعلم وصل الى مستوى 1680 جنيه.

سعر بيع طن أسمنت العسكري وصل الى مستوى 1693 جنيه.

سعر بيع طن أسمنت السويدي وصل إلى 1830 جنيه.

سعر بيع طن أسمنت وادي النيل وصل الى مستوى 1680 جنيه.

سعر بيع طن أسمنت حلوان وصل الى مستوى 1710 جنيه.

سعر بيع طن الأسمنت المخلوط وصل الى مستوى 1080 إلى 1130 جنيه.

سعر بيع طن الأسمنت المقاوم وصل الى مستوى 1760 و1880 جنيه.

سعر بيع طن الأسمنت الأبيض وصل الى مستوى 3475 و 3600 جنيه.