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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، ويعرض موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.

 

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات والخيار الصوب 14 جنيها والبلدي 12 جنيها والكوسة 14 جنيها الفلفل 10 جنيهات والباذنجان الرومي 10 جنيهات والعروس 10 جنيهات والبطاطس 13 جنيها.


قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 180 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 15 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

 

سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 10جنيهات للكيلو .

 

سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها.

 

سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه علي الأقل والثوم 22 جنيها .


سعر البصل الأصفر 20 جنيها علي الاقل والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 14 جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها.

سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 14 جنيها والليمون 12 إلى 50 جنيها .


سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 15 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 12.5 جنيه و 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

سعر التفاح الأصفر 55 جنيها والتفاح الأحمر 55 جنيها والتفاح الأخضر 65 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.


 سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 17.5 جنيه والكنتالوب 12 جنيها.


 

 

 

 

 

 

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