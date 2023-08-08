الرئيس السيسي يعلن افتتاح مسجد السيدة زينب بعد التطوير.. قريبا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه في القريب سيتم افتتاح مسجد السيدة زينب، بنفس الإجراءات التي تمت في مسجدي السيدة نفيسة اليوم، وسيدنا الحسين قبل شهور، مشيدًا بحالة التجديد لأضرحة آل البيت.

ووجه السيسي خلال جولته التفقدية وافتتاحه للمسجد بعد أعمال التطوير، الشكر لسلطان البهرة الذي رافقه الجولة: "نشكركم على تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البت، من شهور قليلة سيدنا الحسين، والنهارده في السيدة نفيسة، ونفس الإجراء هيتم في السيدة زينب، وإحنا افتتحناه السنة دي للناس يصلوا، لكن متحركين في نفس الإجراءات".

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأشار إلى أنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما نقوم به من عمليات تطوير للأضرحة الكريمة والأماكن المحيطة.

من هي السيدة نفيسة

ولدت السيدة نفيسة، في مكة المكرمة، وأبوها الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن علي بن أبي طالب، انتقل بها أبوها إلى المدينة المنورة وهي في الخامسة من عمرها، فكانت تستمع في المسجد النبوي لعدد من شيوخه، وتتلقى الحديث والفقه، حتى لقبت بـ "نفيسة العلم"، قبل أن تصل لسن الزواج.



تزوجها ابن عمها إسحاق المؤتمن بن جعفر، فأنجبت له “القاسم وأم كلثوم”، وجاءت إلى مصر في عام 193هجرياً.