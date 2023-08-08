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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال مسرحية "رحلة للمستقبل" بطور سيناء يدعون العالم للسلام وإنقاذ المناخ

اطفال المسرحية
اطفال المسرحية

دعا أطفال طور سيناء من خلال مسرحية "رحلة للمستقبل" التي عرض على مسرح ثقافة طور سيناء العالم والقوي العظمي للسلام وانقاذ المناخ واستخدام العلم في خدمة البشرية والحفاظ علي البيئة مطالبين القوي العظمي باستخدام علوم الفضاء في خدمة المناخ .


و تساءل ممثلي المسرحية المسرحية لماذا عندما يزداد العلم والتقدم  يزداد الصراع والحروب بين دول العالم  بالرغم من العلماء اجتهدوا من اجل السلام وخدمة البشرية بالعلم .


وتدور احداث المسرحية للطفل ميدو الذي تقوم اسرته برحلة للفضاء بمكوك فضائي  ومعه والدته ووالده  ويفاجئ بمفاهيم الجاذبية الأرضية والاحتباس الحراري وعلوم الفضاء والعالم جاليليو  عالم الفلك وخلال رحلته يكتشف صراع القوي في الفضاء  ما بين "سين " و" شين " والتي دارت بشكل كوميدي  للاستحواذ علي الزائرين للفضاء .


حضر العرض الاخير للمسرحية مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء واحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بجنوب سيناء .
وبحضور لجنة التقييم والتي ضمت كلا من دكتور محمود كحيلة وجلال عثمان وشريف صلاح الدين والعرض من إخراج جمال مهران تأليف مدحت منير واستعراضات أسامة خليل وديكور وملابس رامي عاطف واشعار سامح الرازقي موسيقي والحان احمد العجمي وبطولة نخبة من ممثلين وأطفال طور سيناء 

مسرحية رحلة المستقبل

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٦_٢١٤٩٣٦
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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٦_٢٢١٢٣٢
IMG_٢٠٢٣٠٨٠٦_٢٢١٠٤٤
IMG_٢٠٢٣٠٨٠٦_٢٢١٠٤٤
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IMG-20230807-WA0091
IMG-20230807-WA0093(1)
IMG-20230807-WA0093(1)
مسرحية رحلة المستقبل أطفال ثقافة السلام المناخ

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