ربنا يتقبل ويقدرنا على اللي بنعمله| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مسجد السيدة نفسية، وذلك بعد ما شهده من أعمال تطوير وترميم ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية، و نستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الرئيس السيسي والتي جاءت كالتالي:



الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.



الرئيس السيسي يؤدي ركعتين تحية في محراب مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير..فيديو

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي والضيوف معه ركتين تحية في محراب مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم.



الرئيس السيسي: تطوير مساجد آل البيت ضمن خطة لاستعادة القاهرة التاريخية

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تطوير مقامات "أل البيت"، متابعاً:" بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب و جميل، مقام السيدة نفيسة، و تم تطوير المسجد و المنطقة المحيطة".



الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع سلطان طائفة البهرة بمسجد السيدة نفسية.. شاهد

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع سلطان طائفة البهرة بمسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.



السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة": ربنا يتقبل ويقدرنا على اللي بنعمله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم افتتاح أعمال التطوير والترميم بمسجد السيدة نفيسة: “اليوم تحديدا وجود جلالة السلطان والعائلة ومرافقيه نتشرف أننا موجودين هنا فى مقام طيب وكريم”.



الرئيس السيسي: طائفة البهرة يعيشون بين أهلهم في مصر بكل حب وترحيب

أكد الرئيس السيسي أن طائفة البهرة يعيشون بين أهلهم في مصر بكل حب وترحيب وبمنتهى الود والاحترام، معقبًا: “ أتصور كل اللي عايشين هنا حاسين بده”.



سلطان البهرة للسيسي: أشكرك على ما تقومون به ليعيش العباد في راحة وسكون

قال سلطان البهرة، إن السيدة نفيسة معروفةً، بنفيسة العلم، وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد و التقوى، و العلم و الإيمان.



سلطان طائفة البهرة يشيد بجهود الدولة المصرية في تعمير بيوت الله

قال سلطان طائفة البهرة، إنه يجمعنا بمصر علاقات متميزة، على مدار أعوام عديدة، من أجل خدمة آل بيت رسول الله، متابعا: نحن نقدر جهود الدولة التي تبذلها.