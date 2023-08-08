السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة": ربنا يتقبل ويقدرنا على اللي بنعمله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم افتتاح أعمال التطوير والترميم بمسجد السيدة نفيسة: “اليوم تحديدا وجود جلالة السلطان والعائلة ومرافقيه نتشرف أننا موجودين هنا فى مقام طيب وكريم”.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ربنا يعيننا أننا نستكمل ما بدأناه ويتقبل منا ويعيننا عليه.. وأنا سعيد دائما لأن ألتقي بجلالتك بزيارتك لمصر وأشكرك باسمي واسم كل المصريين”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم تطوير مسجد الحسين منذ أشهر قليلة واليوم تم تطوير مسجد السيدة نفيسة، مؤكداً أنه سوف يتم تطوير مسجد السيدة زينب .

السيسي: بنتشرف إننا موجودين في مقام طيب

وأضاف السيسي أثناء افتتاح أعمال التطوير والترميم بمسجد السيدة نفيسة ، إن هذه التطويرات في إطار خطة الدولة المصرية، يتم القيام بها للقاهرة التاريخية، و ذلك لإستعادة مصر لمقامها التاريخي.