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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد معاناة 3 أعوام.. الموت يفجع ساندرا بولوك

ساندرا بولوك
ساندرا بولوك

غيب الموت بريان راندال، شريك الممثلة الشهيرة ساندرا بولوك، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد معركة استمرت ثلاث سنوات مع مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS).

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، تم اختيار عدم الكشف علنًا عن معاناته مع المرض من قبل بريان راندال، حيث حافظ على خصوصية رحلته مع ALS. 

قدمت عائلته كل الدعم والرعاية خلال فترة المرض، وشكرت الأطباء والممرضات الذين تعاونوا معهم وواكبوا المرحلة الصعبة.

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في البيان الذي وجهته عائلته لمجلة People، طلبت الخصوصية للحزن والتأقلم مع فقدان بريان راندال. 

ولم تصدر ساندرا بولوك بيانًا رسميًا حتى الآن بشأن وفاة شريكها.

ساندرا بولوك وبريان راندال

التقى بريان راندال، الذي كان عارض أزياء وتحول إلى مصور، بساندرا بولوك في عام 2015 أثناء تصوير عيد ميلاد ابنها. 

وظهرا معًا علنًا في حفل زفاف جينيفر أنيستون وجوستين ثيرو في وقت لاحق من ذلك العام.

ساندرا بولوك لديها طفلان تبنتهما، لويس باردو بولوك البالغ من العمر 13 عامًا وليلى بولوك البالغة من العمر 11 عامًا. 

وفي مقابلة لها في عام 2021 مع برنامج "Red Table Talk"، أشارت بولوك إلى أنها وجدت الحب في حياتها مع بريان راندال، وأنها سعيدة جدًا بتشاركها حياة الأطفال الثلاثة.

تفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعازي والرسائل المؤثرة من جمهور الثنائي الشهير وزملائهم في الوسط الفني، حيث تم التعبير عن حزنهم العميق لفقدان بريان راندال ودعم ساندرا بولوك في هذه الفترة الصعبة.

ما هو مرض التصلب الجانبي الضموري

يؤثر مرض التصلب الجانبي الضموري (المعروف أيضًا باسم مرض لو جيريج ) على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، واسمه مشتق من اللغة اليونانية، ويشير إلى هزال العضلات المسئولة عن التحكم في الحركة الإرادية بسبب نقص التغذية أو طفرة جينية.

لا يوجد حاليًا علاج لمرض التصلب الجانبي الضموري، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على أربعة عقاقير لعلاج الحالة وتخفيف الانزعاج الذي يعاني منه المصابون به.

ساندرا بولوك من هي ساندرا بولوك التواصل الاجتماعي

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